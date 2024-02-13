ПАРИЖ, 13 фев — ПРАЙМ. Евросоюз планирует создать единую армию для наказания членов объединения за попытки его покинуть. Об этом сообщил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. Во Франции призвали к радикальным мерам против Зеленского

"Осторожно! Еврофанатические болваны только что предложили Европейскому парламенту "создать европейскую армию". Урсула (фон дер Ляйен. — Прим. ред.) — главнокомандующий армиями?!" — возмутился политик. По мнению Филиппо, европейские элиты продолжают использовать в качестве прикрытия мнимую "российскую угрозу".

Кроме того, они только усугубляют "антироссийскую истерию", чтобы, воспользовавшись моментом, принять выгодное для себя решение. Ко всему прочему, создание единой армии Евросоюза будет направлено не на защиту граждан, а на наказание тех, кто желает выйти из ЕС, заметил Филиппо.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни выступил с призывом организовать единую европейскую армию. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, в свою очередь, отмечал, что Париж призывает другие страны Евросоюза последовать значительно увеличить объемы финансирования оборонной отрасли на фоне угрозы "российского вторжения" в страны НАТО.

Глава МИД Франции также рассказал о решении страны удвоить финансирование военных программ. Он подчеркнул, что это "экзистенциальный вопрос для ЕС" и европейцам необходимо "найти гарантии безопасности".