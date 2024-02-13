МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. В норвежской разведке признали: Россия добилась преимущества на Украине, сумев наладить производство вооружения. Теперь она сильнее, чем год назад, а Норвегия столкнулась с угрозой безопасности, пишет NRK. Антидоллар новой эпохи: кто еще выступил против валюты номер один

Издание ссылается на руководителя норвежской разведки Нильса Андреаса Стенсёнеса, который напомнил, что Украина находится под серьезным давлением, а российская экономика растет, вовсе не собираясь падать под влиянием санкций.

"Россия сейчас сильнее в конфликте, чем год назад, и постепенно добивается преимущества", — заявил Стенсёнес на состоявшейся накануне пресс-конференции.

На этом фоне недемократические государства все сильнее хотят объединиться, чтобы бросить вызов господству Запада, признал он. Неопределенности добавляет разгорающийся на Ближнем Востоке конфликт.

До этого две другие норвежские структуры, отвечающие за безопасность, обнародовали схожую оценку рисков. Спецслужбы подчеркивают, что Норвегия, ранее считавшаяся дружественным России государством, теперь воспринимается, как часть враждебного Запада со всеми вытекающими последствиями, начиная с резкой риторики. Ей стоит опасаться как шпионажа и вербовки уязвимых граждан в пользу России, так и рисков, связанных с экспортом газа, передачей оружия и обучением украинского персонала.

Серьезной угрозой называют и Китай, который стремиться укрепить свое влияние, в том числе, в Арктике и контролировать логистические цепочки. В Норвегии работают посредники, связанные с китайской армией, деятельность которых работает на укрепление обороны КНР. Спецслужбы также ожидают вербовщиков от китайской разведки, а также хакерских атак с целью сбора данных.

На этом фоне нужно быть готовым к комплексным мерам. Расклад сил будет зависеть от того, как сложится конфликт на Украине, а также от единства Запада. Помимо прочего, Норвегия входит в НАТО, а по уставу нападение на одного из его членов приравнивается к нападению на весь альянс. Но напряженность продолжает расти, делает вывод издание.

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