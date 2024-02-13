АНКАРА, 13 фев — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль должен принять наличие независимого палестинского государства, если хочет мира в регионе. Об этом турецкий лидер сообщил в ходе Всемирного правительственного саммита в ОАЭ. ХАМАС признал "некоторые ошибки" при атаке на Израиль

"Источник сегодняшнего кризиса — усиливающаяся оккупация палестинских территорий. Израиль не отказался от своей политики массовых убийств. Если мы не определим правильно источник проблемы, мы не сможем найти решение. Израиль должен признать существование независимого палестинского государства", — сказал глава турецкого государства.

Эрдоган также добавил, что турецкая сторона готова взять на себя ответственность в качестве гаранта. Кроме того, Турция направила уже 34 тысячи тонн гуманитарной помощи для поставок в Газу. Турецкий лидер также выразил благодарность странам, которые приняли Палестину в ООН.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.