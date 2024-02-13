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Французский политик призвал уничтожить ЕС и НАТО
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Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо предложил как можно скорее уничтожить Евросоюз и НАТО и избавиться от вероятной войны в 2030 году. Об этом политик написал в... ПРАЙМ, 13.02.2024
общество , новости, в мире, ес, франция, германия, нато
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПАРИЖ, 13 фев — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо предложил как можно скорее уничтожить Евросоюз и НАТО и избавиться от вероятной войны в 2030 году. Об этом политик написал в социальной сети Х.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Евросоюза перейти к крупномасштабному производству военной техники. Однако, по мнению французского политика, за подобными заявлениями стоит желание Германии присвоить себе французскую военную промышленность.
"Такие заявления увеличиваются в последние недели, что показывает, что глобалисты не оставили свою повестку, связанную с войной… Более чем важно уничтожить ЕС и НАТО. Уничтожить с повестки на 2030 год войну. Чтобы стать свободной страной, 100% свободной и живущей в мире", — написал Филиппо.
Президент России Владимир Путин подчеркнул в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, что Москва не намерена атаковать страны НАТО, а западные политики используют вымышленную российскую угрозу, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.