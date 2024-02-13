ПАРИЖ, 13 фев — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо предложил как можно скорее уничтожить Евросоюз и НАТО и избавиться от вероятной войны в 2030 году. Об этом политик написал в социальной сети Х. Во Франции ужаснулись из-за новой "должности" фон дер Ляйен

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Евросоюза перейти к крупномасштабному производству военной техники. Однако, по мнению французского политика, за подобными заявлениями стоит желание Германии присвоить себе французскую военную промышленность.

"Такие заявления увеличиваются в последние недели, что показывает, что глобалисты не оставили свою повестку, связанную с войной… Более чем важно уничтожить ЕС и НАТО. Уничтожить с повестки на 2030 год войну. Чтобы стать свободной страной, 100% свободной и живущей в мире", — написал Филиппо.

Президент России Владимир Путин подчеркнул в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, что Москва не намерена атаковать страны НАТО, а западные политики используют вымышленную российскую угрозу, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.