ТАЛЛИН, 13 фев — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины на данный момент оказались в тяжелом положении, так как Россия обладает преимуществом по количеству боеприпасов. Об этом заявил начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг порталу эстонского телерадиовещания ERR. 

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"Украинцы находятся под большим давлением, ситуация тяжелая. В прошлом году РФ произвела 3,5 миллиона снарядов, а в этом году это число, вероятно, увеличится до 4 миллионов. Если говорить о цифрах, то в течение 365 дней они могут выпускать по 10 тысяч снарядов в день", — отметил глава ведомства.

Кивисельг отметил, что Россия имеет особое преимущество в боях на истощение. Он также добавил, что ситуация с военной техникой аналогична, поэтому Россия, скорее всего, не столкнется со ситуацией, когда она потеряет больше, чем способна произвести, в ближайшие годы. Это создает большое давление на украинские силы и усложняет их положение.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.