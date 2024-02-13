ТАЛЛИН, 13 фев — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины на данный момент оказались в тяжелом положении, так как Россия обладает преимуществом по количеству боеприпасов. Об этом заявил начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг порталу эстонского телерадиовещания ERR. Разведка Эстонии допустила конфликт России и НАТО в следующем десятилетии

"Украинцы находятся под большим давлением, ситуация тяжелая. В прошлом году РФ произвела 3,5 миллиона снарядов, а в этом году это число, вероятно, увеличится до 4 миллионов. Если говорить о цифрах, то в течение 365 дней они могут выпускать по 10 тысяч снарядов в день", — отметил глава ведомства.

Кивисельг отметил, что Россия имеет особое преимущество в боях на истощение. Он также добавил, что ситуация с военной техникой аналогична, поэтому Россия, скорее всего, не столкнется со ситуацией, когда она потеряет больше, чем способна произвести, в ближайшие годы. Это создает большое давление на украинские силы и усложняет их положение.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.