МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп блефовал, когда говорил об отказе защищать союзников по НАТО из-за недостаточных вложений в оборону. Об этом заявил в интервью порталу Euractiv министр Чехии по европейским делам Мартин Дворжак. "НАТО не переживет". В Европе с ужасом ждут возвращения Трампа

Ранее Трамп рассказывал, что когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечит ли Вашингтон защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп ответил ему, что делать этого не будет, поскольку остальные участники Альянса недостаточно выделяют средства на оборону. Он также добавлял, что одобрит, если Россия будет делать "все, что захочет".

"То, что Россия может напасть на любую из стран-членов (НАТО), не совсем актуальная тема. Это может быть блеф со стороны Трампа", — сказал Дворжак.

По его мнению, американский политик будет "вести себя еще хуже", чем в свой первый срок. Чешский чиновник добавил, что никто из президентов не откажется от роли США в мире.

Выборы президента США назначены на ноябрь 2024 года.