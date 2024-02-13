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Дело фермеров, высыпавших украинское зерно, передадут в прокуратуру
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Прокуратура займется делом польских фермеров, которые высыпали украинское зерно, указала журналистам представитель полиции Хельма Эва Чыж. "Дело пойдет в прокуратуру... ПРАЙМ, 13.02.2024
новости, в мире, польша, украина, зерно
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАРШАВА, 13 фев — ПРАЙМ. Прокуратура займется делом польских фермеров, которые высыпали украинское зерно, указала журналистам представитель полиции Хельма Эва Чыж.
"Дело пойдет в прокуратуру. Доказательства, которые были собраны в рамках проверки, то есть заявления, допрос свидетелей, протокол визуального осмотра, мы отправим в прокуратуру для правовой и уголовной оценки того, как действовать дальше", — отметила Чыж.
9 февраля протесты польских фермеров распространились по всей стране. В КПП Дорохуск бунтующие высыпали зерно из украинских грузовиков.
Эмбарго украинского зерна изменили польско-украинские отношения не в лучшую сторону. ЕК в сентябре прошлого года не продлила ограничение на импорт украинской сельхозпродукции, обязав Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО.