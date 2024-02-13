ВАРШАВА, 13 фев — ПРАЙМ. Прокуратура займется делом польских фермеров, которые высыпали украинское зерно, указала журналистам представитель полиции Хельма Эва Чыж. Фермеры блокировали подъезд к порту Антверпена

"Дело пойдет в прокуратуру. Доказательства, которые были собраны в рамках проверки, то есть заявления, допрос свидетелей, протокол визуального осмотра, мы отправим в прокуратуру для правовой и уголовной оценки того, как действовать дальше", — отметила Чыж.

9 февраля протесты польских фермеров распространились по всей стране. В КПП Дорохуск бунтующие высыпали зерно из украинских грузовиков.

Эмбарго украинского зерна изменили польско-украинские отношения не в лучшую сторону. ЕК в сентябре прошлого года не продлила ограничение на импорт украинской сельхозпродукции, обязав Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО.