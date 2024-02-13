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В Польше незаконно прослушивали известных людей, заявил Туск
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Израильское программное обеспечение Pegasus незаконно использовали в Польше для сбора данных на известных людей, доказательства есть, заявил премьер-министр республике Дональд... ПРАЙМ, 13.02.2024
новости, в мире, польша, дональд туск, анджей дуда
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАРШАВА, 13 фев — ПРАЙМ. Израильское программное обеспечение Pegasus незаконно использовали в Польше для сбора данных на известных людей, доказательства есть, заявил премьер-министр республике Дональд Туск президенту Анжею Дуде.
"У меня есть документ, который, к сожалению, подтверждает в 100 процентах закупку и использование Pegasus легально и нелегально. Список жертв этих практик, к сожалению, очень длинный. Этот документ, который у меня в руках, увы, подтверждает то, чего мы больше всего опасались", — сказал глава польского правительства, добавив, что предоставит лидеру страны соответствующие файлы.
Ранее сообщалось, что Pegasus прослушивала экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого, самого Туска и других бизнесменов, политиков, общественных деятелей.