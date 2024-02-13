ВАРШАВА, 13 фев — ПРАЙМ. Израильское программное обеспечение Pegasus незаконно использовали в Польше для сбора данных на известных людей, доказательства есть, заявил премьер-министр республике Дональд Туск президенту Анжею Дуде. В ЕК призвали Польшу и Украину решать зерновой конфликт путем переговоров

"У меня есть документ, который, к сожалению, подтверждает в 100 процентах закупку и использование Pegasus легально и нелегально. Список жертв этих практик, к сожалению, очень длинный. Этот документ, который у меня в руках, увы, подтверждает то, чего мы больше всего опасались", — сказал глава польского правительства, добавив, что предоставит лидеру страны соответствующие файлы.

Ранее сообщалось, что Pegasus прослушивала экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого, самого Туска и других бизнесменов, политиков, общественных деятелей.