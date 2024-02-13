ПАРИЖ, 13 фев — ПРАЙМ. Франция наложила санкции на 28 израильских поселенцев из-за их участия в насилии против палестинских граждан на Западном берегу реки Иордан, следует из коммюнике МИД страны. Франция приостановит финансирование БАПОР в первом квартале 2024 года

"Франция ввела санкции против экстремистских израильских поселенцев, которые виновны в насилии против гражданского населения на западном берегу реки Иордан. В их рамках против 28 человек введен административный запрет на въезд на территорию страны", — сказано в документе.

Согласно внешнеполитическому ведомству республики, в течение последних месяцев зафиксирован рост насилия в отношении граждан Палестины со стороны Израиля. По этой причине Франция резко осуждает подобные неприемлемые действия, а также призывает правительство Израиля привлечь к ответственности виновных и положить насилию конец.

В МИД Франции заключили, что все поселения на Западном берегу реки Иордан являются незаконными с точки зрения международного права и должны быть прекращены, поскольку они препятствуют созданию мирного и безопасного палестинского государства, единственного решения для достижения мира между Израилем и Палестиной.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.