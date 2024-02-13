ВАРШАВА, 13 фев — ПРАЙМ. Польская коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" требует создать следственную комиссию по вопросам импорта продовольствия из Украины. Об этом сообщил депутат сейма от данного объединения Кшиштоф Мулава. "Поставила не на того". Польша выбрала между республиканцами и демократами

По словам Мулавы, "Конфедерация" требует создания комиссии для расследования причин и массового неконтролируемого ввоза продовольственных продуктов из Украины. "Проблема массового ввоза продовольствия — это уже не проблема одной отрасли, а проблема общенациональная", — отметил политик.

Согласно данным Высшей контрольной палаты, импорт пшеницы в Польшу в 2022 году вырос на 17 тысяч процентов по сравнению с 2021 годом, аналогичны данные по импорту кукурузы, заметил политик. К Мулаве присоединилась другая активистка объединения Марта Чех, по словам которой, Польша больше озадачена будущим Украины, чем свои собственным.

Ранее 9 февраля польские аграрии вышли на протесты, в ходе некоторые фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск. Отношения между Польшей и Украиной значительно осложнились из-за эмбарго на украинское зерно, которое было распространено на несколько приграничных стран ЕС. В ответ Словакия, Венгрия и Польша продлили запрет на импорт односторонне.