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В Польше потребовали расследовать массовый импорт продуктов из Украины
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Польская коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" требует создать следственную комиссию по вопросам импорта продовольствия из Украины. Об этом сообщил депутат сейма... ПРАЙМ, 13.02.2024
общество , новости, в мире, украина, польша, фермеры, "конфедерация"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАРШАВА, 13 фев — ПРАЙМ. Польская коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" требует создать следственную комиссию по вопросам импорта продовольствия из Украины. Об этом сообщил депутат сейма от данного объединения Кшиштоф Мулава.
По словам Мулавы, "Конфедерация" требует создания комиссии для расследования причин и массового неконтролируемого ввоза продовольственных продуктов из Украины. "Проблема массового ввоза продовольствия — это уже не проблема одной отрасли, а проблема общенациональная", — отметил политик.
Согласно данным Высшей контрольной палаты, импорт пшеницы в Польшу в 2022 году вырос на 17 тысяч процентов по сравнению с 2021 годом, аналогичны данные по импорту кукурузы, заметил политик. К Мулаве присоединилась другая активистка объединения Марта Чех, по словам которой, Польша больше озадачена будущим Украины, чем свои собственным.
Ранее 9 февраля польские аграрии вышли на протесты, в ходе некоторые фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск. Отношения между Польшей и Украиной значительно осложнились из-за эмбарго на украинское зерно, которое было распространено на несколько приграничных стран ЕС. В ответ Словакия, Венгрия и Польша продлили запрет на импорт односторонне.