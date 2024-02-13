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Новый главком ВСУ сообщил о готовности отступать
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Украинская армия переходит к обороне, так как ситуация на после боя на данный момент "сложная", сообщил новый главком ВСУ Александр Сырский в интервью немецкому ZDF. Он уточнил,... ПРАЙМ, 13.02.2024
новости, в мире, украина, армия, оборона
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Украинская армия переходит к обороне, так как ситуация на после боя на данный момент "сложная", сообщил новый главком ВСУ Александр Сырский в интервью немецкому ZDF.
Он уточнил, что самым важным считает "жизнь солдата".
"Мы должны закончить войну выходом на наши границы. Других вариантов не рассматривается, потому что другого выхода у нас просто нет. Поэтому все общество должно сплотиться вокруг этой цели — победы", — указал он.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного 8 февраля. Отставка Залужного была обоснована необходимостью изменить тактику боя, которая оказалась безрезультативной в прошлом году. Издание Finanical Times сообщало, что решения Сырского приводили к большому числу погибших и уничтожению некоторых наиболее опытных бригад. А The Washington Post, Politico и The New York Times писали, что в армии его называли Мясником.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.