МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Украинская армия переходит к обороне, так как ситуация на после боя на данный момент "сложная", сообщил новый главком ВСУ Александр Сырский в интервью немецкому ZDF. Зеленский отправится в новое турне по Европе в поисках денег, пишет СМИ

Он уточнил, что самым важным считает "жизнь солдата".

"Мы должны закончить войну выходом на наши границы. Других вариантов не рассматривается, потому что другого выхода у нас просто нет. Поэтому все общество должно сплотиться вокруг этой цели — победы", — указал он.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного 8 февраля. Отставка Залужного была обоснована необходимостью изменить тактику боя, которая оказалась безрезультативной в прошлом году. Издание Finanical Times сообщало, что решения Сырского приводили к большому числу погибших и уничтожению некоторых наиболее опытных бригад. А The Washington Post, Politico и The New York Times писали, что в армии его называли Мясником.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.