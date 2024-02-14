МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Майк Джонсон несколько раз просил устроить ему личную встречу с президентом страны Джо Байденом, чтобы обсудить законопроект о выделении помощи Украине и Израилю. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник. Госдеп США прокомментировал информацию о переговорах с Россией

По данным источника, Джонсон обращался к высокопоставленным чиновникам Белого дома с просьбой организовать встречу с Байденом несколько раз за последние два месяца после поездки Джонсона в прошлом месяце на границу США в Игл-Пасс, штат Техас. Последняя просьба о встрече поступила чуть больше недели назад, за несколько дней до того, как сенат подержал пакет мер по национальной безопасности на 95 миллиардов долларов.

Ранее Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту границы США, за одобрение проголосовали 70 сенаторов, 29 выступили против. Байден призвал Джонсона немедленно вынести законопроект на обсуждение конгрессменов, но тот заявил, что пока не готов это сделать, отметили в издании.

"Джонсон хочет личную встречу с… Байденом, прежде чем приступить к каким-либо мерам в отношении пакета дополнительной помощи… для Украины и Израиля", — говорится в сообщении телеканала.

Однако, лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ заявил 13 февраля, что Байден "отказывается" встречаться с Джонсоном. "В конце концов, они вдвоем могли бы прийти к соглашению, которое могло бы стать законом", — добавил Скализ.

В издании заключили, что Байден уже встречался с Джонсоном и другими лидерами Конгресса менее месяца назад, чтобы обсудить соглашение по иммиграции, которое позволило бы разблокировать помощь Украине.