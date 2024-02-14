МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Вооруженные силы Германии значительно ослабли после передачи лучшего вооружения Украине, и пока неясно, когда эти пробелы будут устранены, пишет издание Financial Times. Германия не сможет поддерживать Украину в одиночку, заявил Шольц

В статье отмечается, что Германия, к примеру, пожертвовала Киеву 14 бронированных гаубиц, которые являются одними из самых "совершенных" систем подобного рода в мире. Тем не менее, из отправленных 14 единиц, заменить возможно будет только 10. Кроме того, существует возможность приобрести еще 18 единиц, однако только при наличии финансирования.

"Германия отдала немало своего лучшего оборудования Киеву. И все еще не ясно, как и когда эти пробелы будут снова заполнены", — говорится в публикации. В самом Бундесвере отметили, что процесс замены переданных Киеву 18 танков Leopard 2 A6 может занять годы.

Неопределенность с финансированием является преградой для производителей оружия, которые не хотят вкладывать средства в новое производство без гарантии будущих заказов, заключили в издании.

Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.