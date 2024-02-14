МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Врачи стали главными спикерами на американском телевидении, где они обсуждают здоровье своего президента, это не может не вызвать беспокойства, подчеркнула в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Главные спикеры сейчас на американском телевидении — это врачи, причем не в контексте здоровья нации, итогов ковида или какой-то новой проблемы, нет. Главные спикеры на американских каналах — это врачи, которые обсуждают здоровье президента их страны. Причем не какой-то физический недуг или травму, которой подвержен любой человек. Они вообще говорят, а его нынешнее состояние — американского президента — соответствует требованиям, предъявляемым к людям даже не такого уровня, а работе, например, с документами? Чтобы он их не терял и не оставлял в гараже", — заявила Захарова.

По ее словам, это делается для успокоения общественности, но получается наоборот. Захарова добавила, что таким способом они пытаются внедрить мысль о том, что "все не так плохо, старая добрая деменция, это нормально".

Захарова добавила, что ее пугает отсутствие остальной команды Байдена, в том числе секретарей, делопроизводителей, помощников, охранников. "Где они все? Где все эти люди?", — задалась вопросом дипломат.

В последнее время проблемы с памятью американского лидера проявляются особенно явно. Ранее сообщалось, что Байден рассказывал о недавнем общении с покойным главой Франции Франсуа Миттераном. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказывалась комментировать оговорку американского лидера, заявив, что "не полезет в эту кроличью нору". На этой же неделе глава Белого дома заявил, что в 2021 году "пообщался" с экс-немецким канцлером Гельмутом Колем.