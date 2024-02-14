МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал Запад прекратить поставлять оружие на Украину и позволить дипломатии работать, его слова приводит издание Newsweek. До эстонской разведки дошло, в чем преимущество России над Украиной

"Некоторые страны должны немедленно прекратить подливать масло в огонь и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества", — сказал китайский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.

Он также призвал НАТО отказаться от мифа о силе и перестать выступать с угрозами и призывами к войне.

1 февраля лидеры Евросоюза поручили министрам до начала марта утвердить увеличение средств для военной поддержки Украины через Европейский фонд мира.

13 февраля сенат США поддержал законопроект, который предполагает выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню. Отмечается, что Киеву хотят направить около 60 миллиардов долларов.