2024-02-14T11:48:10+03:00
2024-02-14T11:48:10+03:00
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"Прекратите". Китайский дипломат резко высказался о Западе в ООН
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Постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал Запад прекратить поставлять оружие на Украину и позволить дипломатии работать, его слова приводит издание Newsweek. "Некоторые страны... ПРАЙМ, 14.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал Запад прекратить поставлять оружие на Украину и позволить дипломатии работать, его слова приводит издание Newsweek.
"Некоторые страны должны немедленно прекратить подливать масло в огонь и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества", — сказал китайский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.
Он также призвал НАТО отказаться от мифа о силе и перестать выступать с угрозами и призывами к войне.
1 февраля лидеры Евросоюза поручили министрам до начала марта утвердить увеличение средств для военной поддержки Украины через Европейский фонд мира.
13 февраля сенат США поддержал законопроект, который предполагает выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню. Отмечается, что Киеву хотят направить около 60 миллиардов долларов.