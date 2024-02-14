МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский призвал членов палаты представителей проголосовать за законопроект о выделении Украине военной помощи, спровоцировав суровую критику пользователей соцсети X. "Нас смыло". В Киеве рассказали, как интервью Путина ударило по Украине

Сообщается, что Зеленский потребовал конгрессменов принять "сильное решение" и поддержать законопроект в палате представителей.

"В палате представителей он не пройдет. Ты облажался", — написал один из пользователей под никнеймом RJ1979.

Другой комментатор подчеркнул, что законопроект "изначально мертв".

"Ты не получишь ни цента! Помощь урезана, и мы придем за тобой и припомним твои преступления! Ты не мужчина, ты цирковой клоун, который замешан в отмывании наших налогов на 400 миллионов американских долларов. Тик-так. Пришло время платить!" — отметил Highly Amused.

"Позор тебе. Гори в аду", — добавила пользователь Nataly.

Ранее, 13 февраля, сообщалось, что сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту американской границы. Тем не менее, несмотря на поддержку проекта сенаторами, его предстоит рассмотреть палате представителей, где сильны "республиканцы", выступающие против выделения нового пакета поддержки Киеву.

Руководство республиканского блока неоднократно высказывалось этого законопроекта. Кроме того, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал документ "чудовищным", позднее подчеркнув, что это решение — катастрофа.