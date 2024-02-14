МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. На Украине признали наличие коррупционной схемы в закупках продовольствия для министерства обороны страны, следует из сообщения в Telegram-канале Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Коррупция на Украине остается серьезной проблемой для экономики – советник премьера

"В рамках расследования уголовного производства по закупке министерством обороны Украины услуги по организации питания детективы Национального бюро подтвердили факты существования коррупционной схемы, которая позволяет значительно завышать цены на определенные категории продуктов", — следует из сообщения ведомства.

В НАБУ добавили, что расследование еще продолжается, и эксперты анализируют большой объем документации.

Ранее бывший министр обороны Украины Алексей Резников ушел с поста после коррупционного скандала, связанного с военным ведомством. В СМИ появились материалы о завышении цен на продукты, закупаемые для вооруженных сил. Обвинения в коррупции также были предъявлены заместителю главы Минобороны Вячеславу Шаповалову и директору департамента госзакупок Минобороны Богдану Хмельницкому, которые потеряли свои должности.