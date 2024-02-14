2024-02-14T12:39:48+03:00
2024-02-14T12:39:48+03:00
2024-02-14T12:39:48+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240214/843065691.html
На Украине подтвердили наличие коррупционной схемы в Минобороны страны
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
На Украине признали наличие коррупционной схемы в закупках продовольствия для министерства обороны страны, следует из сообщения в Telegram-канале Национального антикоррупционного... ПРАЙМ, 14.02.2024
общество , новости, в мире, украина, коррупция, минобороны
https://cdnn.1prime.ru/images/83463/81/834638162.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83463/81/834638162.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83463/81/834638161.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83463/81/834638161.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83463/81/834638155.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83463/81/834638155.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20171009/827995889.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. На Украине признали наличие коррупционной схемы в закупках продовольствия для министерства обороны страны, следует из сообщения в Telegram-канале Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
"В рамках расследования уголовного производства по закупке министерством обороны Украины услуги по организации питания детективы Национального бюро подтвердили факты существования коррупционной схемы, которая позволяет значительно завышать цены на определенные категории продуктов", — следует из сообщения ведомства.
В НАБУ добавили, что расследование еще продолжается, и эксперты анализируют большой объем документации.
Ранее бывший министр обороны Украины Алексей Резников ушел с поста после коррупционного скандала, связанного с военным ведомством. В СМИ появились материалы о завышении цен на продукты, закупаемые для вооруженных сил. Обвинения в коррупции также были предъявлены заместителю главы Минобороны Вячеславу Шаповалову и директору департамента госзакупок Минобороны Богдану Хмельницкому, которые потеряли свои должности.