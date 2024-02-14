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Вариантов договориться об урегулировании на Украине нет, заявил Лавров
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Россия готова пойти на мирное урегулирование конфликта на Украине, но такого варианта не будет, пока запад не учитывает интересов Москвы, заявил министр иностранных дел страны... ПРАЙМ, 14.02.2024
новости, в мире, россия, украина, сергей лавров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россия готова пойти на мирное урегулирование конфликта на Украине, но такого варианта не будет, пока запад не учитывает интересов Москвы, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.
Глава МИД России выступил в ходе "правительственного часа" в Государственной Думе.
Он подчеркнул, что Москва открыта для дипломатического урегулирования с учетом сложившихся реалий и законных интересов России.
"Однако, при отсутствии у тех, кто объявил нам войну, серьезных предложений и (с учетом) их нежелания учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле, говорить за столом переговоров пока не получится. Вариантов таких не просматривается", — подчеркнул Лавров.