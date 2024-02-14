МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россия готова пойти на мирное урегулирование конфликта на Украине, но такого варианта не будет, пока запад не учитывает интересов Москвы, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. В Германии указали на удивительную деталь в интервью Путина

Глава МИД России выступил в ходе "правительственного часа" в Государственной Думе.

Он подчеркнул, что Москва открыта для дипломатического урегулирования с учетом сложившихся реалий и законных интересов России.

"Однако, при отсутствии у тех, кто объявил нам войну, серьезных предложений и (с учетом) их нежелания учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле, говорить за столом переговоров пока не получится. Вариантов таких не просматривается", — подчеркнул Лавров.