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Лавров заявил о крахе замысла Запада изолировать Россию
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Планы западных стран изолировать Россию потерпели крах, но давление продолжается, заявил в ходе правительственного часа глава российского МИД Сергей Лавров. Министр отметил, что... ПРАЙМ, 14.02.2024
новости, в мире, россия, запад, сергей лавров
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Планы западных стран изолировать Россию потерпели крах, но давление продолжается, заявил в ходе правительственного часа глава российского МИД Сергей Лавров.
Министр отметил, что на фоне развития отношений с глобальным Востоком и глобальным Югом крах планов Запада создать вокруг России "санитарный кордон" выглядит закономерным.
"Это вынуждены признавать и сами застрельщики антироссийских инициатив, хотя понятно, что они далеко не исчерпали потенциал враждебности и продолжат нагнетать давление на нас и наших союзников, используя для этого не только киевский режим, но широкий арсенал инструментов гибридной войны в экономике, финансах, информационном пространстве, в культуре, спорте, — всё это мы наблюдаем ежедневно", — подчеркнул Лавров.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.