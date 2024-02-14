МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Планы западных стран изолировать Россию потерпели крах, но давление продолжается, заявил в ходе правительственного часа глава российского МИД Сергей Лавров. Франция ввела санкции против израильских поселенцев

Министр отметил, что на фоне развития отношений с глобальным Востоком и глобальным Югом крах планов Запада создать вокруг России "санитарный кордон" выглядит закономерным.

"Это вынуждены признавать и сами застрельщики антироссийских инициатив, хотя понятно, что они далеко не исчерпали потенциал враждебности и продолжат нагнетать давление на нас и наших союзников, используя для этого не только киевский режим, но широкий арсенал инструментов гибридной войны в экономике, финансах, информационном пространстве, в культуре, спорте, — всё это мы наблюдаем ежедневно", — подчеркнул Лавров.

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.