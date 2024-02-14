МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Норвежская экономика в прошлом году выросла на 0,5% после роста на 3% годом ранее, следует из сообщения статистической службы страны. Эксперт раскрыл, как отказ от газа России подорвет экономику Австрии

ВВП Норвегии в ценах 2021 года составил 4,48 триллиона норвежских крон, или 424 миллиарда долларов, тогда как годом ранее показатель составлял 4,45 триллиона крон, или 465 миллиардов долларов. В то же время ВВП в текущих ценах снизился до 5,13 триллиона норвежских крон с 5,71 триллиона, а в долларовом выражении — до 486 миллиардов с 596 миллиардов годом ранее.

Драйвером экономики в прошлом году стали расходы правительства — они выросли на 3,6% по сравнению с 1,1% годом ранее, а вот расходы домохозяйств, наоборот, снизились — сразу на 0,7% после роста на 6,2% в 2022 году. При этом рост внутреннего потребления товаров и услуг замедлился до 0,1% с 5,4% годом ранее.

Валовое накопление основного капитала увеличилось лишь на 0,3% в прошлом году по сравнению с 5,2% в 2022 году. Одновременно замедлились темпы наращивания экспорта — втрое, до 1,4%, а также импорта — до 0,7% с 12,5%.