МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты хотят снять с себя бремя расходов на Украину, и это становится все заметнее, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В МИД не исключили физического устранения Залужного

Она напомнила, что 16 февраля пройдет заседание контактной группы по обороне Украины, на котором будут обсуждать поставки вооружения Украине. "Понять, что дальше делать с киевским режимом, не могут даже сами Соединенные Штаты Америки. В последнее время все отчетливее стало их стремление переложить непосильное бремя расходов на (Владимира) Зеленского на Европу, в первую очередь на Германию, которая буквально выбилась в лидеры в этом вопросе", — отметила Захарова на брифинге для СМИ.

Она указала, что канцлер Германии Олаф Шольц "за соответствующими инструкциями" приезжал в Вашингтон 9 февраля.

Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.