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Захарова: США хотят переложить на европейцев расходы на Украину
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Соединенные Штаты хотят снять с себя бремя расходов на Украину, и это становится все заметнее, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что 16... ПРАЙМ, 14.02.2024
новости, в мире, россия, украина, европа, мид
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты хотят снять с себя бремя расходов на Украину, и это становится все заметнее, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила, что 16 февраля пройдет заседание контактной группы по обороне Украины, на котором будут обсуждать поставки вооружения Украине. "Понять, что дальше делать с киевским режимом, не могут даже сами Соединенные Штаты Америки. В последнее время все отчетливее стало их стремление переложить непосильное бремя расходов на (Владимира) Зеленского на Европу, в первую очередь на Германию, которая буквально выбилась в лидеры в этом вопросе", — отметила Захарова на брифинге для СМИ.
Она указала, что канцлер Германии Олаф Шольц "за соответствующими инструкциями" приезжал в Вашингтон 9 февраля.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.