МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Никки Хейли, соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах американского лидера, экс-постпред страны при ООН, поддержала использование иммобилизированных российских активов на нужды Украины, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление политика. Захарова: США хотят переложить на европейцев расходы на Украину

Ранее комитет по международным отношениям сената США почти единогласно поддержал данную инициативу, которая теперь ждет одобрения со стороны сената.

"Хейли поддерживает законопроект о конфискации российский активов", — отмечает агентство.

Кандидат от республиканцев подчеркнула, что обязанность российского правительства "платить по счетам" очевидна.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также намерен переизбираться от Демократической партии.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее называла кражу государственной, частной и общественной собственности визитной карточкой англосаксов. По ее словам, раньше эти действия классифицировались как пиратство, теперь они легализованы и называются "пиратством XXI" века.

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости заявил, что замораживать российские средства незаконно, а их конфискация будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.