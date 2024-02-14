МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. ВСУ не смогут победить Россию и вернуть утраченные территории, заявил редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste. "Даже с сотнями миллиардов". Карлсон исключил победу Украины над Россией

"Сейчас ситуация не выглядит так, будто Украина может победить и вытеснить русских с утраченных территорий", — сказал он.

По мнению эксперта, Киеву необходимо возобновить мирные переговоры. Ауст подчеркнул, что ранее нужно было приложить все возможные усилия, чтобы избежать конфликт.

В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. Крым стал новым субъектом Российской Федерации 18 марта 2014 года.

В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента. Соответствующие договора с главами субъектов президент России Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года.