МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. В случае вооруженного конфликта с Россией, о котором сейчас много говорят на Западе, НАТО нацелится на захват Калининградской области, пишет чешская газета Časopis argument, ссылаясь на оценки экспертов. До эстонской разведки дошло, в чем преимущество России над Украиной

Одним из вариантов развертывания военных действий может стать прямое столкновении сил России и НАТО на Сувалкском перешейке — стокилометровом коридоре между Калининградской областью и Белоруссии, пишет издание.

"О том, что в штабах обсуждают военные действия именно в этой области, свидетельствует и характер текущих, пока малозаметных, но крупнейших со времен холодной войны учений НАТО", — говорится в статье.

Калининградская область не имеет общей сухопутной границы с основной территорией России, но соединена с ней морем. Со ссылкой на экспертов издание пишет, что в случае прямого столкновения захват этого региона будет первой задачей альянса.

Россия не первый год заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Расширение инициатив и проведение военных учений в непосредственной близости от российской территории Запад называет "стратегией сдерживания". При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что непосредственной военной угрозы странам альянса со стороны России не видит.

Москва неоднократно заявляла о том, что обеспокоена наращиванием сил альянса. В Кремле заверяют, что никаких планов по захвату европейских стран у России нет, но она отреагирует на потенциально опасные для ее национальных интересов действия.