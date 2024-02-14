Časopis argument: в прямом конфликте с Россией НАТО нацелится на Калининград
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. В случае вооруженного конфликта с Россией, о котором сейчас много говорят на Западе, НАТО нацелится на захват Калининградской области, пишет чешская газета Časopis argument, ссылаясь на оценки экспертов.
Одним из вариантов развертывания военных действий может стать прямое столкновении сил России и НАТО на Сувалкском перешейке — стокилометровом коридоре между Калининградской областью и Белоруссии, пишет издание.
"О том, что в штабах обсуждают военные действия именно в этой области, свидетельствует и характер текущих, пока малозаметных, но крупнейших со времен холодной войны учений НАТО", — говорится в статье.
Калининградская область не имеет общей сухопутной границы с основной территорией России, но соединена с ней морем. Со ссылкой на экспертов издание пишет, что в случае прямого столкновения захват этого региона будет первой задачей альянса.
Россия не первый год заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Расширение инициатив и проведение военных учений в непосредственной близости от российской территории Запад называет "стратегией сдерживания". При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что непосредственной военной угрозы странам альянса со стороны России не видит.
Москва неоднократно заявляла о том, что обеспокоена наращиванием сил альянса. В Кремле заверяют, что никаких планов по захвату европейских стран у России нет, но она отреагирует на потенциально опасные для ее национальных интересов действия.
https://1prime.ru/global/20240214/843068503.html