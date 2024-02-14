МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Украинские перевозчики в ответ на блокирование контрольно-пропускных пунктов на границе со стороны польских фермеров анонсировали акцию протеста — она запланирована на четверг возле КПП "Ягодин — Дорохуск", сообщает украинское издание "Страна.ua". Польские фермеры объявили о полной блокировке украинской границы

Украинская погранслужба ранее сообщала, что польские фермеры устроили акции протеста и ограничили движение грузовиков на четырех пунктах пропуска на границе с Украиной — "Устилуг — Зосин", "Угринов — Долгобычев", "Шегини — Медика" и "Краковец — Корчова". Полностью заблокированы два пункта пропуска — "Рава-Русская — Хребенное" и "Дорохуск — Ягодин".

"Украинские перевозчики анонсировали зеркальную акцию протеста для польских коллег, которые ездят на Украину. Завтра, 15 февраля, в 9:00 (10.00 мск) они проведут протест со стороны украинской таможни возле КПП "Ягодин — Дорохуск", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Как уточняют перевозчики, после подачи заявления о проведении акции ни одно из государственных учреждений, в которые они обращались, не "выразило никаких претензий и запретов".

Польский профсоюз работников сельского хозяйства "Солидарность" 13 февраля сообщал, что протестующие польские фермеры 20 февраля полностью заблокируют границу с Украиной.

Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины — стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхозпродукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.