ГААГА, 14 фев — ПРАЙМ. Нидерланды примкнут к коалиции стран, поставляющих Украине беспилотные технологии. Об этом заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен в беседе с агентством Reuters. Нидерланды, ФРГ и Польша подписали декларацию о создании военного коридора

"Мы, конечно, знаем, как важны дроны в этой войне. Вот почему мы присоединяемся к коалиции по дронам, которую Украина создала вместе с Латвией и другими странами, чтобы убедиться в том, что мы делаем следующее — увеличиваем производство, используем новейшие технологии и обеспечиваем Украину именно тем, что ей необходимо", — заметила министр.

Оллонгрен также заметила, что коалиция позволит объединить усилия стран, предоставляющих отдельную поддержку Украине, чтобы оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию на поле боя. Министр также обещала, что Нидерланды предоставят свой опыт в области высоких технологий из коммерческого сектора.

Существует возможность дополнительных расходов помощи Украине сверх двух миллиардов евро, которые уже выделены в бюджете 2024 года. Ранее Нидерланды заявили о готовности передать Украине еще шесть истребителей F-16.

Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.