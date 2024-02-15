АНКАРА, 15 фев — ПРАЙМ. В Мраморном море затонуло грузовое судно, на данный момент ведутся спасательные работы, пишет издание Yeni Şafak со ссылкой на власти турецкой Бурсы. Американское торговое судно атаковано у берегов Йемена

"Началась спасательная операция для экипажа 69-метрового грузового судна, которое затонуло к юго-западу от острова Имрали в Мраморном море", — пишет издание.

В газете подчеркнули, что губернатор Бурсы Махмут Демирташ объявил об отправке двух команд из главного управления по безопасности прибрежных районов и команды из города Балыкесир.

Как отметил губернатор, проводится операция спасения экипажа, состоящего из шести человек. По его словам, они, предварительно, являются гражданами Турции.

Бурса — крупный город на северо-западе Анатолии, четвертый по величине в Турции после Стамбула, Анкары и Измира и административный центр одноименного ила (области).

Имралы, он же Имрали — небольшой остров в юго-восточной части Мраморного моря, принадлежит Турции.