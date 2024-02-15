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Грузовое судно затонуло в Мраморном море, сообщило СМИ
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В Мраморном море затонуло грузовое судно, на данный момент ведутся спасательные работы, пишет издание Yeni Şafak со ссылкой на власти турецкой Бурсы. "Началась спасательная... ПРАЙМ, 15.02.2024
новости, в мире, турция, судно, мраморное море
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 15 фев — ПРАЙМ. В Мраморном море затонуло грузовое судно, на данный момент ведутся спасательные работы, пишет издание Yeni Şafak со ссылкой на власти турецкой Бурсы.
"Началась спасательная операция для экипажа 69-метрового грузового судна, которое затонуло к юго-западу от острова Имрали в Мраморном море", — пишет издание.
В газете подчеркнули, что губернатор Бурсы Махмут Демирташ объявил об отправке двух команд из главного управления по безопасности прибрежных районов и команды из города Балыкесир.
Как отметил губернатор, проводится операция спасения экипажа, состоящего из шести человек. По его словам, они, предварительно, являются гражданами Турции.
Бурса — крупный город на северо-западе Анатолии, четвертый по величине в Турции после Стамбула, Анкары и Измира и административный центр одноименного ила (области).
Имралы, он же Имрали — небольшой остров в юго-восточной части Мраморного моря, принадлежит Турции.