ВАРШАВА, 15 фев — ПРАЙМ. Польские военные самолеты были подняты в небо в связи с высокой активностью российской авиации, заявили в ВС Польши. "Это будет самоубийство". Польша намерена ввязаться в конфликт с Россией

"Информируем, что наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ, которая связана с намерением нанести ракетные удары по территории Украины", — отметили в польских вооруженных силах.

Согласно заявлению командования, все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, ведется мониторинг ситуации. В вооруженных силах также предупредили. что на фоне активизации польской и союзной авиации, может повыситься уровень шума, в особенности в юго-восточной части страны.

Это уже второй случай за месяц, когда польская авиация принимает подобные меры. В конце 2023 года польское оперативное командование сообщило о нарушении воздушных границ Польши неизвестным объектом.