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В Польше рассказали, зачем подняли в воздух военные самолеты
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Польские военные самолеты были подняты в небо в связи с высокой активностью российской авиации, заявили в ВС Польши. "Информируем, что наблюдается повышенная активность дальней... ПРАЙМ, 15.02.2024
общество , новости, в мире, польша, авиация, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАРШАВА, 15 фев — ПРАЙМ. Польские военные самолеты были подняты в небо в связи с высокой активностью российской авиации, заявили в ВС Польши.
"Информируем, что наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ, которая связана с намерением нанести ракетные удары по территории Украины", — отметили в польских вооруженных силах.
Согласно заявлению командования, все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, ведется мониторинг ситуации. В вооруженных силах также предупредили. что на фоне активизации польской и союзной авиации, может повыситься уровень шума, в особенности в юго-восточной части страны.
Это уже второй случай за месяц, когда польская авиация принимает подобные меры. В конце 2023 года польское оперативное командование сообщило о нарушении воздушных границ Польши неизвестным объектом.