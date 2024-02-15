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Украина потеряет еще больше территорий, пишут СМИ
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Немецкий военный эксперт Карло Масала предупредил, что из-за нехватки боеприпасов и проблем с ротацией, украинские вооруженные силы рискуют потерять контроль над большей частью... ПРАЙМ, 15.02.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Немецкий военный эксперт Карло Масала предупредил, что из-за нехватки боеприпасов и проблем с ротацией, украинские вооруженные силы рискуют потерять контроль над большей частью территорий. Об этом сообщает издание ZDF.
"С моей точки зрения, если не будет решен вопрос с боеприпасами, а также вопрос ротации, то в ближайшем будущем украинцы будут вынуждены покинуть города, которые они до сих пор хорошо защищали", — заметил он. Эксперт также добавил, что для Украины и Евросоюза возвращение на пост президента США Дональда Трампа стал бы тяжелым испытанием, так как в этом случае европейские страны будут вынуждены в одиночку спонсировать Киев.
Масала подытожил, что европейским странам придется компенсировать отсутствие американской помощи, чего она не в состоянии будет сделать.
В западных СМИ все чаще появляются публикации. согласно которым Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима президента Украины Владимира Зеленского ослабевает. Согласно сообщениям, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая то, от чего Украине, возможно, придется отказаться для достижения соглашения.