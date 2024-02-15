МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Американский конгрессмен, представитель республиканского блока Чип Рой предложил переименовать Техас в Украину для привлечения внимания конгресса к защите южной границы страны от мигрантов, а также получения средств на ее охрану. В США признали провал удара Запада по России из-за Украины

"Я думаю, что, наверно, очень скоро выдвину законопроект, который переименует Техас в Украину. Тогда, может быть, даже сенаторы сосредоточатся на охране границы США", — рассказал Рой в эфире телеканала Fox News.

Кроме того, как отметил конгрессмен, сенат США, представляющий собой "дом престарелых", активно работает только в тех случаях, когда речь идет о трате денег американских налогоплательщиков на зарубежные войны. Так он сыронизировал насчет заявления о том, что выделение 60 миллиардов долларов помощи Киеву якобы поможет в развитии американского оборонно-промышленного комплекса. "С каких пор наше экономическое развитие обеспечивается за счет финансирования войн за океаном?" — добавил он.

Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.

Руководство Республиканской партии выступило против этого проекта. Кроме того, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал документ "чудовищным", позднее подчеркнув, что это решение — катастрофа.