2024-02-15T12:21:00+03:00
2024-02-15T12:35:26+03:00
2024-02-15T12:21:00+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240215/843077005.html
Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низкого уровня
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рейтинг правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой упал до 16,9 процента, следует из данных опроса агентства Jiji. Отмечается, что этот показатель на 1,7... ПРАЙМ, 15.02.2024
общество , новости, в мире, рейтинг, япония, правительство
https://cdnn.1prime.ru/images/84134/28/841342872.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84134/28/841342872.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84134/28/841342871.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84134/28/841342871.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84134/28/841342859.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84134/28/841342859.jpg
https://1prime.ru/oil/20240206/842992065.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТОКИО, 15 фев — ПРАЙМ. Рейтинг правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой упал до 16,9 процента, следует из данных опроса агентства Jiji.
Отмечается, что этот показатель на 1,7 процентного пункта меньше, чем полученный в предыдущем опросе. Ко всему прочему, рейтинг недоверия резко вырос до 6,4 пункта и впервые достиг показателя в 60,4 процента. Ранее такой показатель был у правительства Синдзо Абэ.
Согласно данным издания, в опросе приняли участие 1182 японца старше 18 лет. Ранее в 2023 году рейтинг японского правительства впервые достиг рекордно низких показателей. Кроме того, сообщалось, что Япония по итогам 2023 года опустилась до четвертой по величине экономики в мире, уступив третье место Германии по размеру номинального ВВП в пересчете на доллары.