ТОКИО, 15 фев — ПРАЙМ. Рейтинг правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой упал до 16,9 процента, следует из данных опроса агентства Jiji. Япония ужесточит меры по соблюдению потолка цен на нефть из России

Отмечается, что этот показатель на 1,7 процентного пункта меньше, чем полученный в предыдущем опросе. Ко всему прочему, рейтинг недоверия резко вырос до 6,4 пункта и впервые достиг показателя в 60,4 процента. Ранее такой показатель был у правительства Синдзо Абэ.

Согласно данным издания, в опросе приняли участие 1182 японца старше 18 лет. Ранее в 2023 году рейтинг японского правительства впервые достиг рекордно низких показателей. Кроме того, сообщалось, что Япония по итогам 2023 года опустилась до четвертой по величине экономики в мире, уступив третье место Германии по размеру номинального ВВП в пересчете на доллары.