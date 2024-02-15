ВАРШАВА, 15 фев — ПРАЙМ. Вопрос репараций от ФРГ в пользу Польши за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны, закрыт, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский. Макрон обещал: Польша ухватилась за шанс получить ядерное оружие

15 января замминистра иностранных дел Польши Анжей Шейна заявлял, что новое правительство страны не отказывается от репараций, но не будет настаивать на ранее указанной сумме.

"Моя предшественница Анна Фотыга (бывшая замминистра иностранных дел — ред.) много лет тому назад в ответ на депутатский запрос ответила, что позиция Польши такова, что репарации уже были признаны в Потсдаме. К сожалению, они были присвоены Советским Союзом. К сожалению, юридическая позиция такова, что репараций получить не удастся", — сказал он.

По его словам, предыдущее правительство Польши в ноте с требованием репараций не использовала это слово, а также не указало номер счета, на который Германия должна была перевести деньги.

"Вы сами знаете, что вопрос репараций закрыт", — подытожил Сикорский.

Ранее сообщалось, что польские власти запрашивают у Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. Однако, немецкая сторона отказалась от выплат, аргументируя свое решение тем, что Польша уже получила достаточно крупные репарации, а так же самостоятельно отказалась от выплат в 1953 году.