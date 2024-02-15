МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Япония давно пытается найти новую модель роста своей экономики, но ей мешают природные катаклизмы, мировые кризисы и сокращение населения; кроме того, к этому прибавились потеря части рынков сбыта, а также конец восстановления после пандемии — в итоге страна утратила звание третьей экономики мира, прокомментировали опрошенные РИА Новости эксперты. Япония ужесточит меры по соблюдению потолка цен на нефть из России

Ранее в четверг стало известно, что Германия по итогам 2023 года сместила Японию и заняла место третьей по величине экономики в мире: номинальный ВВП ФРГ в пересчете на доллары составил 4,46 триллиона, а Японии — 4,21 триллиона.

"Япония уже которое десятилетие пытается заново найти новую модель роста и обновить социальную модель, но каждый раз, когда кажется, что вот-вот — то финансовый кризис, то Фукусима, то землетрясение. Последние два года лишь чуть добавили проблем с энергорынками и потерей части рынков сбыта", — прокомментировала потерю Японией третьего места в мире по размеру ВВП директор института "Яков и партнеры" Елена Кузнецова.

Однако она отметила, что и у Японии, и у Германии есть заделы в промышленности, науке и образовании, а также есть шанс и стимул найти новую модель конкурентоспособности. Какие-то ниши страны сохранят или найдут новые. "Поэтому я бы не придавала большого значения относительным квартальным изменениям в этой части списка крупнейших экономик", — добавила Кузнецова.

А главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах добавил, что замедление экономики Японии вызвано завершением восстановительного роста после пандемии, который был разогрет высокими госрасходами и спросом на японскую продукцию из-за рубежа. "При этом население Японии сокращается – так что подушевые оценки (ВВП — ред.) не столь печальны", — заключил он.

В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6.

Кроме того, в марте 2011 года произошла авария на японской АЭС "Фукусима-1". В августе прошлого года Компания ТЕРСО (Токийская энергетическая компания) начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов. Несмотря на утверждения TEPCO и японских властей о том, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии. Россельхознадзор 16 октября 2023 года также заявил, что присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии.