МАДРИД, 15 фев — ПРАЙМ. Испанские фермеры вышли на акцию протеста перед зданием министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия, где правительственная делегация должна провести переговоры с представителями сектора, передает корреспондент РИА Новости. Молдавские фермеры разблокировали дорогу у КПП на границе с Румынией

Около 300 человек в сопровождении пятнадцати тракторов провели демонстрацию около крупнейшего транспортно-пересадочного узла Мадрида — станции Аточа. С мегафоном в руках, стоя под мелким, но непрекращающимся дождем, один из представителей Сельскохозяйственной ассоциации молодых фермеров (ASAJA) поблагодарил аграриев из Эстремадуры, Талавера-де-ла-Рейна и окрестностей Мадрида, которые привезли свои тракторы.

Одетые в светоотражающие жилеты и держащие плакаты с надписью "без сельского хозяйства ваш стол пуст" демонстранты забросали дверь министерства яйцами и выступили с обвинениями в адрес правительства. В скором времени сотрудники правоохранительных органов попросили протестующих прекратить препятствовать движению на дорогах столицы.

На данный момент время встречи между министром сельского хозяйства Луисом Планасом и сельскохозяйственными группами остается под вопросом, поскольку ведомство сообщило, что не может подтвердить, состоится ли она сегодня днем или завтра. В среду Планас вновь заверил, что улучшит мониторинг цен на сельскохозяйственную продукцию, но эти рассуждения не убедили фермеров, которые требуют принятия ощутимых мер.

Испанские фермеры на тракторах десятый день подряд блокируют дороги по всей стране. По данным местных СМИ, с момента начала демонстраций агенты правоохранительных органов уже задержали более 40 человек. Протестующие требуют выделения больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и изменения европейской сельскохозяйственной политики.

Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в Испании, так и в других странах ЕС.

По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали остановить переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры хотят, чтобы Мадрид вместе с Европейской комиссии усилил контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле.

В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и отдельных государств-участников.

Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.