СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — ПРАЙМ. Создание тренировочного центра НАТО в Польше для Украины сравнимо с политикой нацистской Германии, выделявшей средства на подготовку бандеровских формирований, заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов. В Госдуме призвали Киев перебросить войска к границам Польши

"По сути, это все напоминает то, как нацистская Германия выделяла средства на подготовку и снабжение бандеровских формирований", — рассказал парламентарий РИА Новости.

Кроме того, он отметил, что все идет к тому, что в тренировочном центре в Польше страны НАТО начнут готовить из украинцев армию коллаборационистов. По его словам,

Ранее генсек НАТО Йенс заявил, что

По его словам, все идет к тому, что в тренировочном центре в Польше страны НАТО будут готовить из украинских граждан армию, обучая там украинских солдат, поляки смогут не только повлиять на их навыки управления танками, работы с огнестрельным оружием, но и "обработать" их психологически. И при попытке захода польской армии на западную Украину, эти сочувствующие полякам украинские военные смогут стать костяком оккупационной натовской армии, добавил Бабашов.

Депутат добавил, что под видом отправки на Украину якобы подготовленных украинских военных из польского лагеря на Украину поедут иностранные наемники.

"Другого объяснения такому шагу у меня нет. Сколько бы страны НАТО ни обучали украинских военных, толку от этого мало", — резюмировал Бабашов.

Ранее сообщалось, что, по словамгенсека НАТО Йенса Столтенберга, страны альянса решили создать новый совместный аналитическый, тренировочный и образовательный центр НАТО и Украины в Польше.