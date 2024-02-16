МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Американский экономист Далип Сингх, получивший прозвище "архитектор" санкций против России, принял решение вернуться на работу в Белый дом, сообщается на портале Axios. ФРС не видит альтернатив доллару и считает, что санкции США его не ослабят

Ранее Сингх занимал пост замсоветника президента США по национальной безопасности по вопросам международной экономики с февраля 2021 по июнь 2022 года. Однако позднее ему пришлось покинуть Белый дом по семейным обстоятельствам. Нынешний заместитель советника президента Майк Пайл уходит с должности в конце феваря.

Как сообщает портал, Сингх, вероятно, будет помогать координировать позицию США на саммитах G7 и G20, которые состоятся в июне и ноябре текущего года соответственно.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.