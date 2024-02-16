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В Белый дом вернется "архитектор антироссийских санкций", пишет СМИ
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Американский экономист Далип Сингх, получивший прозвище "архитектор" санкций против России, принял решение вернуться на работу в Белый дом, сообщается на портале Axios. Ранее... ПРАЙМ, 16.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Американский экономист Далип Сингх, получивший прозвище "архитектор" санкций против России, принял решение вернуться на работу в Белый дом, сообщается на портале Axios.
Ранее Сингх занимал пост замсоветника президента США по национальной безопасности по вопросам международной экономики с февраля 2021 по июнь 2022 года. Однако позднее ему пришлось покинуть Белый дом по семейным обстоятельствам. Нынешний заместитель советника президента Майк Пайл уходит с должности в конце феваря.
Как сообщает портал, Сингх, вероятно, будет помогать координировать позицию США на саммитах G7 и G20, которые состоятся в июне и ноябре текущего года соответственно.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.