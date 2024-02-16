МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Авиаудары, нанесенные Соединенными Штатами и Великобританией по хуситам в Йемене, абсолютно нелегитимны и противоречат уставу ООН, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Хуситы заявили, что нападение на Йемен не остановило атаки на корабли США

По словам Патрушева, Лондон и Вашингтон таким образом развязали войну, в которую они пытаются втянуть государства региона, аргументируя это необходимостью обеспечить свободу судоходства в Красном море. "Однако их удары по позициям хуситов абсолютно нелегитимны и не имеют ничего общего с осуществлением права на самооборону по статье 51 Устава ООН, как это пытается преподнести Вашингтон", — заметил секретарь СБ России.

Соединенные Штаты и Великобритания в ночь на 12 января нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена, в том числе в Сане, Таизе, Ходейде и Сааде.

Президент США Джо Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства и пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. По его словам, в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января правящее в Йемене движение "Ансар Аллах" (хуситы) предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.