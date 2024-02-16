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Патрушев назвал удары США и Британии по хуситам абсолютно нелегитимными
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Авиаудары, нанесенные Соединенными Штатами и Великобританией по хуситам в Йемене, абсолютно нелегитимны и противоречат уставу ООН, заявил секретарь Совета безопасности России... ПРАЙМ, 16.02.2024
общество , новости, в мире, сша, великобритания, патрушев, хуситы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Авиаудары, нанесенные Соединенными Штатами и Великобританией по хуситам в Йемене, абсолютно нелегитимны и противоречат уставу ООН, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
По словам Патрушева, Лондон и Вашингтон таким образом развязали войну, в которую они пытаются втянуть государства региона, аргументируя это необходимостью обеспечить свободу судоходства в Красном море. "Однако их удары по позициям хуситов абсолютно нелегитимны и не имеют ничего общего с осуществлением права на самооборону по статье 51 Устава ООН, как это пытается преподнести Вашингтон", — заметил секретарь СБ России.
Соединенные Штаты и Великобритания в ночь на 12 января нанесли 23 авиационных удара по объектам на территории Йемена, в том числе в Сане, Таизе, Ходейде и Сааде.
Президент США Джо Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу свободе судоходства и пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем. По его словам, в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января правящее в Йемене движение "Ансар Аллах" (хуситы) предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.