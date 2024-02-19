БУДАПЕШТ, 19 фев — ПРАЙМ. Двухпартийная делегация Соединенных Штатов посетила 18 февраля Венгрию, однако никто из членов венгерского правительства не принял приглашение о встрече, пишет издание The Washington Post. Венгрия помешала одобрению новых санкций ЕС против России, пишут СМИ

Согласно изданию, американская делегация прибыла с целью призвать правительство Венгрии немедленно ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО. Прибывшие сенаторы объявили, что представят в конгресс США совместную резолюцию, призывающую правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить интеграцию Швеции в альянс.

"Ратификацией заявки Швеции Венгрия и премьер-министр (Виктор Орбан — прим.ред.) окажут большую услугу свободолюбивым странам всего мира", — заявил сенатор Том Тиллис, республиканец от штата Северная Каролина, на пресс-конференции в посольстве США в Будапеште.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что республиканец Том Тилли и демократ Джинн Шахин стали авторами резолюции, согласно которой "Венгрия играет важную роль в обеспечении трансатлантической безопасности, однако ее отказ ратифицировать заявку Швеции ставит под угрозу безопасность стран альянса, а также всей Европы".

По словам венгерского лидера, Будапешт выступает за присоединение Швеции к НАТО, однако, некоторые законодатели правящей партии не одобряют "вопиющую ложь" ряда шведских политиков о состоянии венгерской демократии, заключили в издании.

На данный момент Венгрия остается единственным членом альянса, который не одобрил заявку Швеции на присоединение. В связи с этим на Будапешт оказывается серьезное давление, так как принятие новой страны в военный альянс требует единогласного одобрения.