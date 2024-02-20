МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за призыв усилить совместную оборону в рамках НАТО, следует из комментариев пользователей. "Речь о войне!" Шольц разозлил европейцев словами о безопасности Европы

По словам Шольца, президент России Владимир Путин может получить выгоду, если члены альянса не объединят свои усилия.

"Хватить платить за продолжение конфликта с Россией", — написал один из комментаторов. Кроме того, одни комментаторы считают, что Германия находится в кризисе, другие называют Шольца "катастрофой для страны". Пользователи также интересуются, получил ли Шольц новые указания от президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Ко всему прочему, по мнению ряда читателей, пришло время переходить к переговорам.

Ранее российский лидер в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном отмечал, что Россия не намерена атаковать страны НАТО. Кроме того, Москва всегда открыта к диалогу.