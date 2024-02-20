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В Германии раскритиковали новое заявление Шольца о Путине
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Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за призыв усилить совместную оборону в рамках НАТО, следует из комментариев пользователей. По... ПРАЙМ, 20.02.2024
общество , новости, в мире, россия, нато, германия, олаф шольц
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за призыв усилить совместную оборону в рамках НАТО, следует из комментариев пользователей.
По словам Шольца, президент России Владимир Путин может получить выгоду, если члены альянса не объединят свои усилия.
"Хватить платить за продолжение конфликта с Россией", — написал один из комментаторов. Кроме того, одни комментаторы считают, что Германия находится в кризисе, другие называют Шольца "катастрофой для страны". Пользователи также интересуются, получил ли Шольц новые указания от президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
Ко всему прочему, по мнению ряда читателей, пришло время переходить к переговорам.
Ранее российский лидер в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном отмечал, что Россия не намерена атаковать страны НАТО. Кроме того, Москва всегда открыта к диалогу.