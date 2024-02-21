ХЕЛЬСИНКИ, 21 фев — ПРАЙМ. Законопроект о передаче Украине замороженных российских активов уже прошел в парламенте Эстонии первое чтение, но, по мнению эстонских политиков, в уточнении нуждается его юридическая сторона, сообщил в среду портал эстонского государственного телерадиовещания ERR. Эстония признала законность требований России по замороженным активам

По словам члена конституционной комиссии парламента Эстонии Хендрика Йоханнеса Терраса, второе чтение законопроекта может состояться уже в марте, но необходимо обсудить с экспертами юридическую сторону вопроса.

"Срок подачи поправок к законопроекту истек, их поступило много. Сейчас мы планируем привлечь к обсуждению большое количество экспертов в вопросе безопасности и внешней политики. Также обсудим с экспертами юридическую сторону вопроса", — сказал ERR Террас.

Больше всего поправок к законопроекту были предложены членами фракции оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE). По мнению депутата EKRE Антса Фроша, основной риск заключается в ответе на этот законопроект со стороны России, поэтому необходимо очень хорошо обдумать все аргументы за и против.

"Из стран Евросоюза в парламенте только Эстония сейчас обсуждает этот законопроект, аналогичных законов в других парламентах Европы нет, это тоже надо принимать во внимание. Это очень комплексная ситуация и с вопросом, как ее разрешать, торопиться не надо", — подчеркнул Фрош.

Депутат от оппозиционной партии Isamaa ("Отечество") Хелир-Валдор Сеэдер считает, что необходимо поспешить с принятием закона, но при этом убедиться в том, чтобы он не нарушал правовых норм.

"Речь идет о санкционированном имуществе, также речь о замороженных активах, как в Эстонии, так и в масштабах Европы, то есть речь об имуществе граждан России. И с большой вероятностью, если Эстония примет этот закон, то это решение может быть оспорено в суде. Поэтому закон должен быть таким надежным, чтобы он остался в силе и после оспаривания в международных судах", — отметил Сеэдер.

МИД Эстонии ранее сообщал, что, согласно законопроекту, активы России будут оставаться замороженными до тех пор, пока не будет возмещен ущерб от военных действий на Украине. Для применения этого механизма необходимо соглашение с Украиной или международный компенсационный механизм.

Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.