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В Венесуэле прокомментировали отношения с Россией
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Отношения Венесуэлы и России направлены на борьбу с экономическими санкциями, заявил депутат Национальной Ассамблеи Венесуэлы Рой Даса. "Политический посыл отношений между... ПРАЙМ, 22.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Отношения Венесуэлы и России направлены на борьбу с экономическими санкциями, заявил депутат Национальной Ассамблеи Венесуэлы Рой Даса.
"Политический посыл отношений между Венесуэлой и Россией предельно ясен — остановить то, что является значительным препятствием, блокадой для обеих стран — экономические санкции, которые душат наши народы", — сказал Даса в интервью телеканалу Venezolana de Televisión.
Депутат также отметил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров своим недавним визитом закрепил солидарность с Венесуэлой. Он также заявил, что обмен в области науки и технологий с Россией имеет решающее значение для Венесуэлы и указал на рост количества российских туристов в латиноамериканской стране.
Лавров 20 февраля в рамках своего латиноамериканского турне прибыл в столицу Венесуэлы Каракас, где провел встречу с президентом страны Николасом Мадуро.