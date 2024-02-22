МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Отношения Венесуэлы и России направлены на борьбу с экономическими санкциями, заявил депутат Национальной Ассамблеи Венесуэлы Рой Даса. Россия и Венесуэла добьются справедливости в деле активов, заявил Лавров

"Политический посыл отношений между Венесуэлой и Россией предельно ясен — остановить то, что является значительным препятствием, блокадой для обеих стран — экономические санкции, которые душат наши народы", — сказал Даса в интервью телеканалу Venezolana de Televisión.

Депутат также отметил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров своим недавним визитом закрепил солидарность с Венесуэлой. Он также заявил, что обмен в области науки и технологий с Россией имеет решающее значение для Венесуэлы и указал на рост количества российских туристов в латиноамериканской стране.

Лавров 20 февраля в рамках своего латиноамериканского турне прибыл в столицу Венесуэлы Каракас, где провел встречу с президентом страны Николасом Мадуро.