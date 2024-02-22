Медведев: фон де Ляйен похожа на президента из фильма "Не смотрите наверх"
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Героиня Мерил Стрип из американского сатирического научно-фантастического фильма "Не смотрите наверх" напоминает главу Еврвпейской комиссии Урсулу фон де Ляйен, поделился своим мнением заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Что… касается фильма "Не смотрите наверх", я действительно его смотрел. Фильм остроумный, ироничный, показывающий нравы элиты, их нравы. Раньше была такая рубрика "Их нравы". Там запоминающиеся образы, например, образ президента, которую играет, если я не ошибаюсь, Мерил Стрип, Missis President, которая такая очень интересная и вполне циничная девушка", — заявил он в интервью российским СМИ.
По его словам, Мерил Стрип в вышеуказанном фильме похожа на "неистового гинеколога Урсулу фон дер Ляйен по степени лживости и желания запудрить мозги огромному количеству людей".
"Не смотрите наверх" — американский сатирический научно-фантастический фильм 2021 года, режиссёром, продюсером и соавтором сценария которого выступил Адам Маккей. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, ни сыграли двух астрономов, пытающихся предупредить общество о приближающейся комете, которая уничтожит человеческую цивилизацию.
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