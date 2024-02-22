МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Героиня Мерил Стрип из американского сатирического научно-фантастического фильма "Не смотрите наверх" напоминает главу Еврвпейской комиссии Урсулу фон де Ляйен, поделился своим мнением заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев назвал бывшего президента Украины "редким уродом"

"Что… касается фильма "Не смотрите наверх", я действительно его смотрел. Фильм остроумный, ироничный, показывающий нравы элиты, их нравы. Раньше была такая рубрика "Их нравы". Там запоминающиеся образы, например, образ президента, которую играет, если я не ошибаюсь, Мерил Стрип, Missis President, которая такая очень интересная и вполне циничная девушка", — заявил он в интервью российским СМИ.

По его словам, Мерил Стрип в вышеуказанном фильме похожа на "неистового гинеколога Урсулу фон дер Ляйен по степени лживости и желания запудрить мозги огромному количеству людей".

"Не смотрите наверх" — американский сатирический научно-фантастический фильм 2021 года, режиссёром, продюсером и соавтором сценария которого выступил Адам Маккей. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, ни сыграли двух астрономов, пытающихся предупредить общество о приближающейся комете, которая уничтожит человеческую цивилизацию.