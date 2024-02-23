ПАРИЖ, 23 фев — ПРАЙМ. Десятки тракторов выехали на улицы Парижа 23 февраля в знак протеста против политики правительства накануне открытия Салона сельского хозяйства, передает корреспондент РИА Новости. Молдавские фермеры открыли пограничный пункт на границе с Румынией

Профсоюзы фермеров объявили о намерении устроить ряд акций во французской столице, чтобы оказать давление на власти в преддверии крупной профильной выставки.

По призыву профсоюза "Сельская координация" (Coordination rurale) колонна тракторов проехала от площади Порт де Сен-Клу на юго-западе города до площади Вобан в центре столицы.

Порядка пятидесяти тракторов двигаются колонной по улицам Парижа. Они сигналят, а проходящие мимо граждане приветственно им машут: в проведенном на этой неделе опросе 91% французов высказались в поддержку организуемых аграриями протестов.

На ковшах тракторов баллончиками с краской нанесены разные лозунги, такие, как: "Макрон, ты сеешь хаос!", "Смерть на пастбищах" и другие.

По дороге тракторы остановились на мосту, откуда открывается вид на Эйфелеву башню, которая уже пятый день подряд закрыта для посетителей из-за забастовки сотрудников.

Еще одна акция по призыву профсоюзов FNSEA и Jeunes Agriculteurs должна пройти в столице во второй половине дня.

В преддверии Салона сельского хозяйства, открывающегося в Париже 24 февраля, французские фермеры продолжают устраивать акции протеста по всей стране, блокируя трассы и выливая навоз и отходы на площадях у префектур.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.