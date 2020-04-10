МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Министерство культуры России прорабатывает план финансовой помощи подведомственным учреждениям, сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

Как пишет "Парламентская газета", крупные российские театры потеряют около 100 млн рублей в период самоизоляции: зрители сдают купленные заранее билеты на несостоявшиеся спектакли, а места на летние постановки "впрок" никто не выкупает по причине нестабильности ситуации.

Подведомственные учреждения стали закрываться 17 марта: одними из первых в стране.

В Минкультуры ведут работы по подсчету обоснованной суммы, которая может быть выдана театрам из резервного фонда, пояснила первый зампред комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

Театры в регионах тоже начали вести подсчеты, какие убытки понесут из-за отмены спектаклей и остановки работы. Главной задачей в настоящее время является недопуск перебоев с выплатами зарплат артистам.