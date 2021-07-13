МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин распорядился создать оргкомитет по присуждению международной премии #МыВместе. Документ, содержащий данное распоряжение, был опубликован на интернет-портале правовой информации. Об этом сообщило РИА Новости. Путин встретился с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым

"Образовать организационный комитет по присуждению международной премии #МыВместе", — сказано в сообщении на электронном портале правовой информации.

Заместитель правительства России Татьяна Голикова и первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко станут сопредседателями комитета, отметило агентство.

В состав оргкомитета вошли глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава Российского Красного Креста Павел Савчук, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, глава Россотрудничества Евгений Примаков, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, гендиректор РЖД Олег Белозеров, заммэра Москвы Наталья Сергунина и другие, рассказало российское агентство. Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД

Сергей Кириенко отметил ранее, что "работа в рамках акции #МыВместе для огромного количества людей, помимо материальной помощи, дала гораздо больше – она укрепила веру в человечность и добро. Это крайне важно для всех нас, ведь именно благодаря акции, работе волонтеров и вкладу всех неравнодушных людей Россия одержала морально-нравственную победу. Мы показали, что в сложной ситуации мы объединяемся, помогаем друг другу и тому, кто в этом нуждается", – ранее сообщило РИА Новости.