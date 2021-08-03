МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно выделило Забайкальскому краю, Кемеровской и Омской областям более 2,6 миллиарда рублей на снижение уровня загрязнения окружающей среды, сообщает пресс-служба кабмина.

"Свыше 2,6 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы на мероприятия по снижению уровня загрязнения окружающей среды в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Распоряжение о распределении этого финансирования подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги поступят в Забайкальский край, Кемеровскую и Омскую области в течение 2021-2022 годов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что большая часть средств — 1,1 миллиарда рублей — будет направлена в Новокузнецк. С их помощью в городе отремонтируют трамвайные пути и троллейбусные сети, а также построят теплотрассы и газопроводы. Это поможет перевести жителей частных домов на централизованное теплоснабжение взамен печному отоплению, которое ещё используется в регионе. СМИ: РЖД просят у правительства средства на достройку и ремонт путей

Более 914 миллионов рублей получит Чита. Там обновят парк общественного транспорта, закупив троллейбусы, и построят троллейбусное депо, а также закроют старые котельные, работающие на угле. Оставшаяся часть средств — 613,4 миллиона рублей — будет направлена в Омск. На эти деньги город закупит более экологичные модели автобусов, которые работают не на бензине, а на газомоторном топливе.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Чистый воздух", который входит в национальный проект "Экология". Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 30 июля, отмечает пресс-служба.