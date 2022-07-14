МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении оборотных штрафов для иностранных IT-компаний за неисполнение норм закона "о приземлении". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Совфед одобрил введение штрафов за неисполнение закона "о приземлении"

Согласно закону, осуществление деятельности владельцами крупных информационных ресурсов на территории России без размещения на его сайте электронной формы обратной связи, без регистрации личного кабинета на официальном портале Роскомнадзора, без создания филиала, открытия представительства или учреждения российского юрлица влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, на должностных лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, на юридических лиц — от 1/15 до 1/10 совокупного размера выручки.

За повторное нарушение предусматривается штраф для граждан от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, для юридических лиц — от 1/10 до 1/5 совокупного размера выручки. За неисполнение обязанности установить программу для определения количества российских пользователей интернет-ресурса размер административного штрафа будет достигать миллион рублей.

Кроме того, закон вводит ответственность операторов поисковых систем, провайдеров хостинга, рекламодателей и распространителей рекламы за неисполнение обязанностей, предусмотренных законом "о приземлении". За неисполнение обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений об информационном ресурсе компании, не исполняющие закон, будут подвергаться штрафу до 5 миллионов рублей.

В случае непредставления или несвоевременного представления провайдером хостинга данных, позволяющих идентифицировать владельца информационного ресурса иностранного лица, на него будет налагаться административный штраф до 300 тысяч рублей. Рекламодатели за распространение рекламы на сайте компании, которая не исполняет закон "о приземлении", будут наказываться штрафом до 3 миллионов рублей.