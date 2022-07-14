МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит субъектам страны продлевать действие пониженных ставок по налогу на прибыль для участников СПИК 1.0 и после 2025 года. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Путин подписал закон об изменении концессий без согласования с ФАС

Согласно закону, субъекты России получают право с 1 января 2026 года устанавливать пониженные ставки налога, подлежащего зачислению в их бюджеты, для участников СПИКов 1.0 на весь срок действия контракта. Это может способствовать сохранению сделанных инвестиций и позволить бизнесу активнее использовать открывшиеся возможности замещать импорт.

Кроме того, участники СПИКов 1.0, заключившие такие контракты до 2017 года, смогут применить пониженные ставки по налогу на прибыль к налоговой базе от деятельности, осуществляемой в рамках реализации инвестпроекта, в отношении которого заключен такой контракт. Но это возможно лишь при условии ведения такими участниками раздельного учета доходов и расходов.

Кроме того, сохраняется возможность применения участниками СПИКов, которые заключили контракт без участия России в период с 1 января до 1 сентября 2019 года, пониженных ставок по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, до окончания или расторжения контракта.