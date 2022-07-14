МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает индексацию пенсий военных пенсионеров на 10%. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Путин расширил возможности льготного погашения ипотеки многодетными

Закон индексирует размер "военной пенсии" на 10% с 1 июня. Также редусматривается возможность прохождения службы военными, которые признаны негодными и награждены госнаградами за участие в боевых действиях. Они смогут продолжить военную службу на отдельных должностях, при этом за ними закрепляется право уволиться по состоянию здоровья в любой момент.

Кроме того, расширяется перечень выгодоприобретателей по обязательному госстрахованию в случае гибели военнослужащего при исполнении обязанностей, в том числе по призыву.

Согласно закону, указанным военнослужащим будет выплачиваться единовременное пособие, предусмотренное при увольнении с военной службы для военнослужащих, признанных не годными к военной службе вследствие военной травмы, при изъявлении ими желания продолжить свою военную службу.