МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДС услуги по подключению к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домах граждан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин скорректировал демпфер по топливу с учетом скидки на российскую нефть

Законом предлагается не облагать НДС оказание населению услуг в рамках догазификации в случае, если это осуществлено на основании актов правительства РФ, а услуги оказываются без взимания платы с населения, пояснял ранее замглавы Минфина России Алексей Сазанов.

Это касается услуг по подключению, в том числе фактическому присоединению, к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домах, принадлежащих физлицам на праве собственности или ином законном праве, которые будут использовать газ для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности.

Закон также предусматривает предоставление налогового вычета по налогу на прибыль организаций при оказании населению услуг в рамках догазификации. Он вступает в силу со дня официального публикования, а изменения, им вносимые, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.